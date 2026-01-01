Опити за финансови измами зачестяват покрай въвеждането на еврото у нас. Измамниците все по-често се представят за служители на банки или платежни платформи. Те използват мобилни приложения за комуникация и внушават на жертвите си, че е необходимо „спешно“ превалутиране или актуализация на сметки. Потърпевш от подобен опит за измама е и русенецът Давид Александров, който пред NOVA предупреди за схемата.

Случаят се разиграва малко преди коледните празници. Давид получава пропуснато обаждане от чуждестранен номер. Тъй като често комуникира с хора от чужбина по работа, той решава да отговори. Почти веднага му е върнато обаждане, а от другата страна на линията мъж с лош английски се представя за служител на платежната платформа.

„Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт. Това веднага ми направи впечатление, защото известната платформа за разплащане вече беше превалутиралa сметките още преди 1 януари и беше уведомила клиентите си директно в приложението“, разказва Александров. Въпреки че още в началото се усъмнява, той решава да продължи разговора, за да разбере как точно действа схемата.

Измамникът започва да иска данни от банковата карта, като настоява жертвата да „потвърди“ първите цифри на номера ѝ. „Опитваше се да ги отгатва – пита дали първата цифра е 4 или 5. Очевидно целта беше да извлече информация стъпка по стъпка“, обяснява нарочената жертва. След няколко неуспешни опита разговорът е прекратен, а по-късно мъжът забелязва, че профилът му в приложение за чатове е бил маскиран с логото на платформата, за да изглежда максимално достоверен.

Именно опасението, че много хора могат да се подведат, го мотивира да публикува предупреждение в социалните мрежи. „Ако някой ти каже, че сметката ти ще бъде закрита или ще загубиш пари, хората лесно могат да се паникьосат. А на измамниците са им нужни само няколко цифри и трицифреният код на гърба на картата, за да източат сметката“, подчертава той.

От полицията в Русе потвърждават, че случаят не е единичен. Малко преди празниците са подадени поне две жалби за подобни измами, при които хора вече са били ощетени с пари. Заместник-директорът на ОДМВР – Русе Александър Ковачев е категоричен, че институциите никога не изискват чувствителна информация по телефон или мобилни приложения.

„Никоя легална банкова или финансова институция няма да се свърже с гражданите и да поиска данни от банкови карти, пароли или трицифрения секюрити код. Ако бъде поискана подобна информация – това на сто процента е опит за измама“, заяви Ковачев. Той допълни, че гражданите не бива да предоставят и потребителски имена или пароли за мобилно банкиране при никакви обстоятелства.

От полицията предупреждават и за повишено внимание при обмяната на левове в евро. В първите дни на новата година е предвидено засилено полицейско присъствие около пощенските клонове, където все още може да се извършва обмяна на валута. „Възможно е да се появят хора, които предлагат „помощ“. Призоваваме гражданите да се доверяват единствено на официалните институции“, апелира Александър Ковачев.