Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 16:10 ч. днес на 13,8 км от Симитли, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Епицентърът на труса е на 15 км от Благоевград, на 40 км от Сандански и на 82 км от София. Земетресението е станало на дълбочина от 15 км. Усетено е в района на Благоевград и Разлог.

НИГГГ - БАН

В 17:52 ч. на 5 км югоизточно от Благоевград бе регистриран вторичен трус с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер.

Земетресението е станало на дълбочина от 16 км.