Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Кирило Буданов, началника на военното разузнаване, за ръководител на администрацията си.

„Сега Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните сили и силите за сигурност, както и върху дипломатическия път в преговорите, и канцеларията на държавния глава ще служи предимно за изпълнението на тези задачи“, заяви Зеленски, цитиран от „Киев индипендънт“.

Тази стъпка следва голямо преструктуриране, при което в края на ноември беше уволнен Андрий Ермак, дългогодишният ръководител на президентския кабинет. Промяната настъпи на фона на най-големия корупционен скандал в Украйна, което сигнализира за промяна в динамиката на лидерството.

39-годишният генерал-лейтенант Буданов ръководи военното разузнаване на Украйна (HUR) от 2020 г. Под негово ръководство HUR се превърна в мощна сила по време на пълномащабната инвазия на Русия.

Ръководителят на разузнаването стана широко известен в Украйна, а неговата агенция се счита за една от най-компетентните институции в страната.

Източник от кабинета на президента каза, че окончателният избор на държавния глава ще покаже дали фокусът му е върху вътрешните работи, дипломацията или бойното поле.