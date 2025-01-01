Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че началникът на кабинета му Андрий Ермак е подал оставка след обиск в дома му.

54-годишният Ермак беше най-близкият съветник на Зеленски, но е подложен на нарастващ натиск заради корупционен скандал. Срещу него все още не са повдигнати обвинения, пише "Би Би Си".

Антикорупционните служби на Украйна извършиха обиск в апартамента му в правителствения квартал на Киев по-рано днес, а Ермак написа в социалните мрежи, че е готов да окаже пълно съдействие.

Украинският държавен глава заяви, че на 29 ноември ще започне консултации за това кой ще замени Ермак като негов най-висш съветник.

Претърсиха офиса на шефа на кабинета на Зеленски

Припомняме, че в сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания "Енергоатом".

НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) съобщиха, че са разкрили мащабна схема за получаване на подкупи и оказване на влияние върху държавни компании.