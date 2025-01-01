Украинските антикорупционни власти са претърсили офиса на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите.

"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) в "Телеграм".

Претърсванията са извършени съвместно с Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна.

НАБУ покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания "Енергоатом", съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров.