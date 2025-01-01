Украинският президент Володимир Зеленски нареди налагането на санкции срещу сътрудник и бивш бизнес партньор, който е в центъра на голям корупционен скандал, разтърсващ Киев по време на война.

100 милиона долара и „нов олигарх“: Най-големият корупционен скандал в историята на Украйна (ОБЗОР)

Кабинетът на Зеленски публикува указ, налагащ „лични специални икономически“ санкции срещу 46-годишния бизнесмен Тимур Миндич, които включват замразяване на неговите активи.

Заподозряният е използвал „приятелските си отношения с президента на Украйна“ в престъпната си дейност, добави прокурорът по време на предварително изслушване на друг мъж, обвинен в участие в схемата.

„Миндич упражняваше контрол върху натрупването, разпределението и легализирането на пари, придобити по престъпен начин в енергийния сектор на Украйна“, заяви прокурор от Специализираната антикорупционна прокуратура (SAPO).