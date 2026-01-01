С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация, конкурираща се с Испания и Хърватия. Правителството залага на модел, ориентиран към качество, който привлича около 2,5 милиона посетители годишно.

Малка държава, която може да бъде прекосена с автомобил за около два часа, Черна гора избира развитие на туризма, основано на качество, а не на масовост.

„Искаме да се позиционираме като качествена туристическа дестинация с услуги и настаняване от високо ниво. Черна гора разполага с почти недокосната природа, която предлага огромни възможности за активен туризъм и най-вече за хора, търсещи автентични преживявания“, обяснява министърът на туризма Симонида Кордич.

Черна гора затвори тринадесетата преговорна глава за присъединяване към ЕС

Данните подкрепят този оптимизъм. През последните години страната привлича милиони туристи годишно - впечатляващ резултат за осмата по големина държава в Европа. Туризмът формира приблизително една четвърт от брутния ѝ вътрешен продукт и е сред основните стълбове на националната икономика.

Големи международни хотелски вериги насочват погледите си към черногорското крайбрежие, изграждайки мащабни комплекси в елитни зони като Порто Монтенегро и Которският залив.

iStock

Днес страната разполага с около 500 хотела, включително все по-разрастваща се мрежа от петзвездни и бутикови места за настаняване, насочени към взискателни пътешественици.

Паралелно с това се разширяват и въздушните връзки с големи столици.

„Общо имаме около 60 авиокомпании с полети до и от повечето европейски дестинации. Много сме ангажирани с подобряването на свързаността“, казва Кордич. По думите ѝ страната все по-често привлича посетители от Западна Европа, както и такива от Съединените щати, Китай и Израел.

Черна гора е свързана с над 130 дестинации чрез директни полети от двете си международни летища - около 60 връзки към Тиват и 70 към столицата Подгорица, като през лятото има и директни полети от Мадрид и Барселона.

Разположена на историческия кръстопът между Изтока и Запада, балканската страна граничи със Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания и Косово. Това стратегическо положение е оставило пъстър културен отпечатък, видим в архитектурата, кухнята и традициите ѝ.

Размерите ѝ позволяват контрасти в рамките на ден - закуска в планината и следобедно къпане в Адриатика.

„Това е една от най-вълнуващите дестинации, защото предлага огромно разнообразие от природни, културни и други забележителности, каквито не бихте очаквали от страна с такъв мащаб“, подчертава Кордич.

Черна гора е природен рай с пет национални парка. Най-големият от тях - Национален парк Дурмитор в северната част на страната, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, привлича хиляди туристи от цяла Европа. В непосредствена близост се намира Каньонът на река Тара, вторият по дължина в света след Гранд каньон в Колорадо, заобиколен от гъсти гори и алпийски езера.

iStock

По пътя от вътрешността към крайбрежието се издига и друг символ на страната – православният Манастир Острог, вграден в скален масив и предлагащ спираща дъха гледка.

Най-големият магнит за международния туризъм остава крайбрежието с близо 300 километра по Адриатическо море. С над 2500 години история, Будва е епицентърът на черногорския туризъм - „Сен Тропе на Балканите“ със своя нощен живот, плажове и луксозни яхти.

iStock

В южния край на страната се намира Улцин с плажа Велика плажа - един от най-дългите в Европа, простиращ се на повече от 13 километра фин пясък. Цялото крайбрежие е осеяно с древни крепости, предлагащи впечатляващи панорамни гледки.

Сред значимите градове се открояват още Цетине и Котор. Първият е бившата кралска столица и днес приютява официалната резиденция на президента, докато сегашната столица Подгорица се намира на изток, между Которския залив и Скадарското езеро, най-голямото на Балканите.

iStock/Getty Images

Котор е средновековен укрепен град и обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Известен е като „градът на котките“, тъй като стотици от тях се разхождат свободно по улиците под закрилата на общината и дори имат собствен музей.

В европейски контекст, в който пътешествениците търсят автентични, устойчиви и различни преживявания, Черна гора се утвърждава като убедителна алтернатива. Комбинацията от драматични планини, светло крайбрежие, историческо наследство и ясна стратегическа визия я превръща в едно от големите открития на континенталния туризъм.

„Тук можете да се насладите на истинския начин на живот, а не на нещо изкуствено, създадено като туристически продукт. Ние предлагаме ново и автентично преживяване“, казва министърът на туризма.

С еврото като официална валута - прието без членство в ЕС и без формално споразумение, с постоянен статут на кандидат за Европейски съюз и ясна стратегия за международно позициониране, Черна гора гледа към 2028 г. като възможна година за членство в блока. Черната планина вече не е тайна - тя е дестинация, която уверено заявява мястото си на европейската туристическа карта.