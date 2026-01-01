Столичният общински съвет единодушно прие предложението на кмета на София Васил Терзиев за постигане на споразумение (спогодба) с Българска академия на науките (БАН), което да даде окончателно решение на дългогодишния казус с реализирането на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“. Докладът е внесен съвместно с председателя на СОС Цветомир Петров, заместник-кмета по строителство Никола Лютов и кмета на район „Овча купел“ Ангел Стефанов.

Решението проправя пътя към създаването на дългоочакван парк в ж.к. „Овча купел“ – кауза, зад която повече от 16 години застават граждански сдружения и инициативни комитети на жители на района.

„След години спорове и очакване намираме работещо решение за парк „Кукуряк“. Това е пример, че когато има воля за диалог и баланс, можем да отключим важни за хората проекти и да превърнем един блокиран терен в зелено пространство за целия квартал”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Теренът с обща площ близо 89 дка е предвиден за парк още в Общия устройствен план на София.

Идеята за парк на този терен датира от 2009 г., когато граждански организации внасят предложение до Столична община за създаване на градски парк върху общински и държавни имоти.

През юни 2023 г. СОС одобрява подробния устройствен план за реализацията на проекта. Част от терена обаче е оспорена в съда от БАН, което блокира влизането в сила на устройствените решения и забавя старта на проекта.

Предстоящото споразумение дава възможност паркът да премине от етап „план“ към реално изпълнение.

Какво предвижда споразумението

С приемането на доклада се дава мандат за подписване на споразумение между Столичната община и БАН за извънсъдебно уреждане на спора.

Съгласно договореното БАН ще бъде призната за собственик на обособена част от 6 787 кв. м, предназначена за Астрономически комплекс – образователен и културен център. Столичната община ще бъде призната за собственик на останалите 82 009 кв. м, предвидени за парк и улична инфраструктура.

Академията ще прехвърли безвъзмездно на общината сградите, попадащи в зоната на бъдещия парк. В замяна Столичната община ще предостави на БАН два общински имота в непосредствена близост, подходящи за развитие на научна, образователна дейност и жилищни нужди.

Общото събрание на БАН следва да одобри спогодбата. След това ще бъдат извършени необходимите действия по отписване и безвъзмездно прехвърляне на имотите. С подписването на споразумението БАН ще оттегли съдебното си оспорване, което ще позволи влизането в сила на устройствените решения и стартиране на реалните дейности.

Инфраструктура и свързаност

Столичната община поема ангажимент да изгради улична инфраструктура в периода 2027 – 2029 г., което ще осигури достъп до бъдещия парк и до имотите на БАН, както и ще подобри цялостната градска среда в района.

Местоположението на бъдещия парк е стратегическо за развитието на зелената система в „Овча купел“. Той ще свърже поредица от обществени пространства – от зоната около минералния извор и баня „Овча купел“, през парк „Кукуряк“, до линейната зелена връзка към бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Бойчо Бойчев“.

Реализирането на парк „Кукуряк“ в столичния район „Овча купел“ представлява дългогодишен казус, който ескалира през последните години, засягайки обществения интерес и градското планиране.