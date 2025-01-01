Столичната община и Военната академия „Г. С. Раковски“ подписаха споразумение, с което още 30 декара от парка на академията ще бъдат благоустроени и отворени за гражданите. Така общата достъпна площ на зеленото пространство в центъра на града ще достигне 90 декара. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Паркът, проектиран от архитект Фридрих Грюнангер, е част от културната памет на София. В момента гражданите имат достъп до около 60 декара от него – през лятото от 7:30 до 20:30 ч. и през зимата от 9:00 до 17:00 ч, уточни Терзиев.

Той обясни, че споразумението надгражда сътрудничеството между Столичната община и Военната академия в областите на образованието, културата, младежките инициативи, спорта, сигурността и обществения живот.

Кметът на София благодари на генерал-майор Стойко Прокопиев и екипа на академията за партньорството. По думите му инициативата е още една стъпка към по-отворен, зелен и достъпен град.

Столична община и лекарската мрежа „Въздух за здраве“ започнаха серия от специализирани обучения под мотото „Чист въздух за здрави деца“. Първите обучения са се провели в аулата на Военна академия „Г. С. Раковски“ и са се събрали над 150 представители на образователни институции от всички райони на София.