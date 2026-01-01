Общинските съветници единодушно гласуваха футболното игрище в Зоната на здравето в града да носи името на загиналия през 2025 година при автомобилна катастрофа треньор Валентин Карагьозов.

Точката беше първа в дневния ред на днешното заседание и получи пълна подкрепа от всички съветници.

След катастрофа в Турция: Загина емблематична фигура за пазарджишкия футбол

Освен че е основател на клуба, Валентин Карагьозов беше треньор, организатор и вдъхновител, посветил се на възраждането на детско-юношеския футбол в община Пазарджик. Името му не се нуждае от представяне – той е продукт на Пазарджишката футболна школа, играл е в юношеския отбор на футболен клуб Левски и е бил капитан на младежкия национален отбор по футбол. С опита и любовта си към играта той години наред предаваше знанията си на децата от Пазарджик, постигащи редица успехи с детския футболен клуб „Орлета“, посочи пред присъстващите докладчикът Петър Костов.