Политически партии алармират за поскъпване на водата от 1 март и искат обяснение от ВиК и КЕВР.

ГЕРБ-СДС

От днес ударно върви уведомяване по ВиК дружествата в страната за увеличаване на цената на водата от 1 март, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от БТА.

Не е нормално там, където има влошено качество на водата, безброй аварии и цели месеци областни градове са във воден режим, да има поскъпване на водата, добави Нанков. В компетенциите на всеки министър на регионалното развитие и благоустройството е да даде указания, както направи министър Иван Иванов към ВиК-тата, да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите, посочи той.

Подготвили сме нормативни промени, които ще предложим. Първото и основно е да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато има влошени характеристики на качеството на водата и да се плаща по-ниска цена на водата, когато от чешмите не тече качествена вода, заяви Нанков. Второто е служебният кабинет да влезе хубаво във функциите си и да не сменя само областни управители и други държавни структури, а да разпореди на ВиК операторите да не повишават цената на водата от 1 март, добави той.

Според него във ВиК – Кърджали над 13,6 % е увеличението на цената на водата от 1 март, във ВиК- Благоевград е над 12%, във ВиК – Русе е над 9%, а във ВиК- Велико Търново е над 8,8%. Най-фрапиращите примери на увеличението на цената на водата са в Шумен - над 8,7%, където преди няколко дни имаше режим на водата, във ВиК – Плевен е над 7,5%, а във ВиК – Ловеч е над 5%, където цяло лято имаше воден режим, добави Нанков.

По думите му правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) има компетенции да не прилага тези повишени цени на водата, които Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди пред декември. Тогава ние призовахме тези цени да не влизат в сила, дружествата таксуват българските потребители по старите цени, отбеляза Николай Нанков.

Не виждам логика и смисъл като потребител и български гражданин, когато нямаме качествена вода, от чешмите ни тече мътна и кална вода и сме във воден режим, да повишаваме цената на водата, посочи Нанков.

Той коментира, че когато на ПП-ДБ им изнасят решенията на независимия енергиен регулатор са съгласни, а когато не им изнасят ще ги обвиняват.

Водата няма да поскъпва в градовете с държавни ВиК оператори

ПП-ДБ

Залага се поредната бомба, с която от една страна да се саботира работата на служебния кабинет, а от друга – да има допълнителна тежест върху българските граждани, която да бъде прехвърлена като отговорност на следващите, които поемат управлението на държавата. Това каза народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Богдан Богданов пред журналисти по повод изявлението на ГЕРБ-СДС за ударно увеличение на цените на водата в страната от 1 март.

Тази бомба я оставиха накрая на служебен кабинет, който само на няколко дни трябва да обяснява защо ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените, как работи на загуба и защо вече три месеца българските граждани не бяха информирани за това, което ще се случи, добави Богданов.

В края на миналата година – на 19 декември, ръководството на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), назначено от ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ (БСП-ОЛ) и „Има такъв народ“ (ИТН) взе решение да увеличи цената на водата. Само месец по-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството призова ВиК холдинга, на който той е принципал, да не изпълнява против закона решението на КЕВР и вече три месеца ВиК холдингът не е актуализирал цените на водата – това се направи чак днес, няколко дни след като встъпи новият служебен кабинет, каза Богданов.

Сами разбирате, че това е поредната бомба, която правителството на Бойко Борисов, Делян Пеевски, ИТН и БСП-ОЛ остави за българските граждани, каза народният представител от ПП-ДБ Татяна Султанова-Сивева. Тя призова народния представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков да каже защо не се изпълни законово решение на техния регулатор.

Не видяхме нито един път, в който изпълнителният директор на ВиК холдинга да излезе и да каже защо три месеца не изпълняват решението на КЕВР и чак сега актуализират цените, зададени за края на миналата година и защо това се случва точно в момента, в който встъпва служебното правителство, посочи Богданов.