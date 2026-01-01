Неподправената инфлуенсърка Нина Димитрова напусна кулинарното шоу Hell’s Kitchen тази вечер. Представянето й по време на вечерната резервация доведе до непреодолимо изоставане за Платинените, което накара безкомпромисния шеф Виктор Ангелов да сложи край на нейното участие.

Звездните готвачи започнаха своя ден в Кухнята на Ада с поредица от забавни предизвикателства, които изпитаха техните вкусови рецептори и обоняние в битка за предимство. Спечелена от Платинените, преднината се оказа достатъчна за победа в битката на чийзбургерите. Наградата за най-добро представяне под формата на имунитет получи отличникът Евгени Генчев, докато актьорът Ники Станоев и бизнесменът Макс Баклаян се сдобиха с оранжеви престилки.

Последвалата вечерна резервация изправи двата отбора пред поредица от непредвидени препятствия. След като шеф Ангелов направи ключови рокади в станциите на кухнята на Платинените в началото на вечерята, Йонислав Йотов - Тото, Нора Недкова, Теодор-Чикагото, Евгени Генчев и Нина Димитрова не успяха да се справят с новите предизвикателства. Поредната незавършена резервация коства куртката на инфлуенсърката от Монако.

Тя е следващият ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването - “Кухнята след Ада”, където я посреща шампионът от петия сезон на надпреварата Станислав. В откровения разговор тя разказа за своето преживяване в Hell’s Kitchen, за допира си с кулинарията, приятелствата и неразбирателствата при Платинените и своя фаворит за победата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кулинарните съревнования в Кухнята на Ада продължават във вторник, 24 март, от 20:00 ч. по NOVA, когато Сините и Червените ще се впуснат в сблъсък за надмощие в най-известния ресторант в България.

