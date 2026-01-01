През изминалите 24 часа дежурните противопожарни и спасителни екипи са реагирали на 12 сигнала за произшествия в Шуменско, съобщиха от полицията.

В 16:36 часа е потърсена помощ от бедстващ човек се село Бял бряг.

В селото е имало залята с вода зона. 35-годишен мъж е бил върху кабината на трактора, близо имало още един мъж на 61 години.

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Екипът, с помощта на Доброволно формирование-Смядово и предоставена от местен арендатор тежка техника, са спасили и евакуирали двамата.

Потърсена е помощ за отводняване на мазета в село Жълъд, в село Риш и в Шумен на ул. "Константин Преславски“.

Премахнати са паднали дървета от покрив на къща на ул. “Иван Моллов“ и на ул. “Дедеагач“. Екипите са ги нарязали и премахнали.