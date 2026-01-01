Полицията откри невредима 76-годишната Стойна Рангелова от пазарджишкото село Мало Конаре, която вчера беше обявена за издирване.

Жената е намерена в полето край входа на Пазарджик откъм Пловдив, без обувки, но контактна и без сериозни видими наранявания. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Пазарджик.

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Успешният завършек на издирването е резултат от организацията и координация на служителите от криминална и охранителна полиция към Районно управление – Пазарджик.

Издирвателните действия не са били прекъсвани нито за момент, което е допринесло за бързото откриване на жената. Съществена помощ са оказали и доброволците от Планинско спасяване - Пазарджик, които активно са участвали в претърсването на района. В операцията е бил използван и дрон с термокамера, който е подпомогнал издирването, уточняват още от полицията, като поясняват, че Стойна Рангелова ще бъде транспортирана за медицински преглед, след което ще се завърне в дома си в село Мало Конаре.

Ръководството на Областна дирекция на МВР – Пазарджик изразява благодарност към всички участници в издирването, както и към медиите и гражданите за бързото разпространение на информацията, което е допринесло за успешния изход на случая.