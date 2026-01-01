Поради техническо актуализиране на телефонния център на дружеството, телефонна линия 080012121 ще остане временно недостъпна на 1 март (неделя) 2026 г.

През този период можете да използвате следните канали за подаване на сигнали и информация:

Официален уебсайт на страница "Сигнали", където можете да подадете сигнали за аварии по мрежата;

Онлайн формуляр за сигнали на страница "Свържете се с нас";

Работата на телефонния център ще бъде възстановена на 2 март (понеделник) при обичайния работен график.