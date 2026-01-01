Около 9.55 часа вчера жена подала сигнал в РУ-Ботевград за простреляно куче на обитавания от нея адрес в с. Врачеш. На местопроизшествието е извършен оглед съвместно с ветеринарен лекар, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Установено е простреляно в главата куче с неустановена порода, което по мнение на ветеринарния специалист е в състояние на кома.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление от НК. Уведомена е прокуратурата; действията по разследването продължават.