Вчера в Първо РУ – Перник е получен сигнал на тел. 112 от 51-годишна жена. Тя съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, ѝ е нанесъл удари с крак и е направил опит да я удуши, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Полицейските служители са реагирали незабавно. 32-годишният мъж е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Жената е освидетелствана, като са ѝ снети подробни писмени сведения.

По случая е образувано досъдебно производство.

През годините българските институции са разработили механизми за реакция като Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН). Този нормативен акт предписва действията, които властите следва да предприемат за защита на жертвите и търсене на отговорност от извършителите.