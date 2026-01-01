ОУ „Христо Смирненски“ в град Момин проход, което само преди 5 години беше застрашено от закриване заради липса на деца, днес е удвоило броя на учениците си, показва все по-добри резултати на националните външни оценявания, а материалната му база съперничи на тази в най-модерните образователни институции в големите градове.

По думите на директора Юлиян Одажиян училището успява да остане с отворени врати чрез подобряване на материалната база и с мотивиране и стимулиране на учителите.

Той разказа пред Dariknews.bg как е успял да възроди училището.

Одажиян поема ръководството на училището след конкурс през 2020 г., когато в него се обучават едва около 40 ученици, а сградният фонд е в изключително лошо състояние. В продължение на години съществуването на учебното заведение е било под въпрос, което се е отразявало както на нагласите на родителите, така и на самочувствието на учителите.

Училището след ремонта / ОУ „Христо Смирненски“

„Всяка година колективът трепереше дали ще го има това училище, дали ще го затворят. За да привлечем деца и да бъдем конкурентоспособни на останалите образователни институции, най-напред се захванахме да подобрим материалната база. Според мен това е основното нещо, което допринесе да привлечем деца. Това е заради прекрасните условия, които вече пета година създаваме“, разказа той.

„Колегите нямаха самочувствие, не получаваха заплатите си навреме, трябваше и в тази посока да се работи“, обясни още Одажиян.

Училището след ремонта / ОУ „Христо Смирненски“

В резултат на тези усилия днес в училището се обучават 89 деца, а през настоящата учебна година за първи път от 20 години е сформиран първи клас с 18 ученици – значителен ръст в сравнение с обичайните през годините 5–6 първокласници. Все повече родители предпочитат децата им да учат в родния град, вместо ежедневно да пътуват до съседни населени места.

„Аз бях сигурен, че ако подобрим условията: отопление, хубави класни стаи, аз бях убеден, че родителите ще предпочетат децата да си остават в града, а не да пътуват всеки ден до Костенец. Ние сме малко населено място и всичко много бързо се разбира, не публикуваме в социалните мрежи, не сме активни да показваме какво сме направили и според мен това работи. Колкото по-малко се показваме, толкова по-добре. Нещата наистина се случват“.

„С много труд, с подкрепа от община Костенец, от МОН, работим по всякакви европейски програми, свързани с околната среда, развитие на човешките ресурси, Агенцията за хора с увреждания и така успяхме да привлечем средства, с които да си подобрим и базата, и кадрите“, обясниха от ръководството.

Училището преди ремонта, застрашено от закриване / ОУ „Христо Смирненски“

Паралелно с подобрените условия, училището отчита и значителен напредък в образователните резултати. Учениците постигат отлични постижения на националните външни оценявания, като заемат първи места в Софийска област по математика и по български език и литература. Според ръководството по-малкият брой ученици позволява по-индивидуален подход и по-качествен учебен процес.

Директорът споделя, че мечтае броят на учениците да достигне този, който е бил, когато той самият е бил ученик в същото училище - към 200 деца.

Състоянието на физкултурния салон преди обновяването / ОУ „Христо Смирненски“

„През април се надяваме да успеем да открием най-хубавия физкултурен салон в района, който не функционира от 25 години. В момента се изгражда. Това ни беше слабото място. Имаме и една нова тактика - да направим в първи клас прием със спортни паралелки, което ще позволи да увеличим броя на децата“.

Директорът разказа още, че в момента се прави Център за допълнителна подкрепа, както и параклис към училището.

„При нас се изучава религия и православие, единствени в Софийска област затваряме кръга и от 1 до 5 клас учат религия. Това се харесва на родителите. Много инициативи имаме, искаме да привлечем и деца със специални образователни потребности и ще предложим в района единствен такъв център към училище“, разказа още директорът.

В началото на февруари в ОУ „Христо Смирненски“ бе открит нов STEM център, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и Център за хуманитарни науки с кабинети по български език и литература и по английски език.

Училището след ремонта / ОУ „Христо Смирненски“

Тогава министър на образованието и науката беше Красимир Вълчев. Той припомни, че за последен път е посетил училището преди около 8 години, а сега то е коренно променено.

„Днес го виждам на много по-модернизирано, по-живо, по-пълно и гледащо с оптимизъм към бъдещето“, каза той.

Красимир Вълчев подчерта, че изключително важно за развитието на образователните институции е активността на местната власт, а община Костенец е една от най-активно работещите и този резултат се дължи, както на нейното ръководство, така и на училищния директор.

Училището преди ремонта, застрашено от закриване / ОУ „Христо Смирненски“

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

Вижте още позитивни новини от страната ТУК.