Бьорн Бендс, личният лекар на норвежкия крал Харалд V, пристигна в испанската болница, където 89-годишният монарх се лекува, съобщи Ройтерс, позовавайки се на медиите в Норвегия.

Най-възрастният държавен глава в Европа беше откаран вчера в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация.

Харалд е церемониален държавен глава на Норвегия от 1991 г.

Той беше хоспитализиран през 2024 г. заради инфекция, докато е на почивка в Малайзия, където му бе поставен временен пейсмейкър. По-късно бе преместен в Норвегия, където му е имплантирано постоянно устройство.

„Състоянието на монарха е стабилно, но е необходимо внимателно наблюдение“, посочи личният му лекар.

„Всяка инфекция при човек на неговата възраст е сериозна и изисква внимателно наблюдение“, каза лекарят на норвежкия държавен глава.