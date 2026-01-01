Необходимо да бъде възстановено доверието на гражданите в изборния процес, казва служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, цитиран от пресцентъра на министерството. Министърът е провел работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

„Задачата на Министерството на труда и социалната политика да гарантира честния вот на уязвимите групи в голяма степен минава и през работа с общините. Никой не вярва вече на институциите. Трябва да променим това чрез възстановяване на доверието в изборния процес“, посочва министър Адемов.

Той припомня, че голяма част от социалните услуги по места се управляват от местната власт, въпреки че се финансират от държавата. По думите му съществуват практики за оказване на влияние върху избиратели чрез социалната система. „Познавам добре местната власт, знам къде се прави. Не искам да генерализирам. Това не е атака срещу кметовете, а атака срещу моделите“, казва Адемов.

Министърът представи пред НСОРБ и мерките, които МТСП започва да прилага в подкрепа на най-уязвимите групи. В средата на март започва раздаването на хранителни пакети с 11 продукта за над 530 000 лица и домакинства. „Нашите служители ще следят да не се злоупотребява с тази подкрепа. Ще направим мобилни екипи, за да можем да обхванем по-голяма част от населените места в страната. Не искаме тази помощ да се използва в предизборната кампания“, обяснява Адемов.

Социалният министър подчерта, че целта на предприетите мерки е възстановяване на доверието в изборния процес. „Част от българските граждани не гласуват, защото знаят, че има контролиран и корпоративен вот“, допълва той. Адемов заявява, че ще търси съдействието на НСОРБ и на кметовете в страната.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева заяви, че при наличие на конкретни сигнали сдружението разполага с механизъм за разглеждането им по отделни случаи. В срещата участваха още Даниела Ушатова – ръководител на екип в сдружението, и Веселка Иванова – началник на отдел. От страна на МТСП присъстваха заместник-министър Наталия Ефремова и началникът на кабинета на министъра Зорница Василева.

Делегатите вчера проведоха 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Там те приеха отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет за 2025 г., програмата за работа през 2026 г., както и отчета за изпълнението на бюджета за миналата година и проектобюджета за настоящата.