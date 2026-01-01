Водата от централната водоснабдителна система в Шумен вече може да се ползва за пиене, съобщават на сайта си от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

На 25 февруари бяха взети контролни проби питейна вода от 7 пункта, разположени в различни райони на град Шумен. Съгласно лабораторните резултати стойностите на показател „мътност“ са в обичайните приемливи за потребителите граници.

Водна криза: КЕВР с извънредна проверка на „ВиК – Шумен“

Водата от централното водоснабдяване на град Шумен може да се ползва без ограничение.

На 20 февруари от РЗИ съобщиха, че водата от централното водоснабдяване на Шумен е мътна и да не се ползва за пиене и приготвяне на храна. В същия ден Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „ВиК - Шумен“ във връзка със сигнали на граждани за влошено качество на водата в града.