От 26 февруари, започва предварителната продажба на новите пакети за пътуване в градския транспорт на ученици, студенти и докторанти редовно обучение в училищата и университетите на Бургас, съобщиха от Общината.

Мярката да пътуват неограничено месечно за 1 евро беше въведена по инициатива на кмета Димитър Николов и подкрепена единодушно от Общинския съвет.

Нейната цел е да насърчи младите хора да бъдат по-активни в образователния и обществения живот на града и да улесни свободното им включване в различни социални, спортни и културни събития.

„Продължаваме да инвестираме целенасочено в младите хора като ключов фактор за дългосрочното социално, икономическо и демографско развитие на Бургас. Градът ни се утвърждава като притегателен център за младите семейства, което ни мотивира да изграждаме нови училища, общежития, спортна инфраструктура и модерна градска среда.

Право на абонамент имат всички ученици, студенти и докторанти редовно обучение, които учат в учебни заведения на територията на Община Бургас и имат постоянен или настоящ адрес в общината.

С месечни карти от 1 евро могат да пътуват и правоимащи ученици, които ползват услугата "Позвъни и се вози". Новите пакети влизат в сила от 01.03.2026 г., а предварителната им продажба ще бъде възможна от утре във всеки един от пунктовете за продажба на карти и билети - Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник.

Абонаментите ще бъдат зареждани в съществуващите физически образци, а правоимащите, които досега не са изваждали карти, трябва да посетят Транспортна къща, където ще им бъде издадена персонализирани пластика.

Не се променят изискванията за документите, които се представят при издаване и зареждане - лична карта, служебна бележка от училище, студентска книжка и документ за настоящ адрес, в случай че се различава от постоянния по лична карта.

Както до сега, се допуска закупуване на абонаменти за следващите два, три до шест последователни месеца, което спестява време и улеснява учениците и техните родители.

Предварителната продажба може да обхване най-късно месец септември, когато започва новата учебна година и е необходимо да бъдат предоставени нови документи.

Мярката за преференциални цени на градския транспорт за ученици и студенти в Бургас е част от поредица общински политики, насочени към демографското развитие и финансовото облекчение на гражданите. Разглеждането на този случай изисква прецизно проследяване на фактите и взетите решения.

Преди настоящото развитие, в края на септември 2025 г., Общинският съвет в Бургас одобри промяна в цената на хартиения билет за пътуване в градския транспорт, която влезе в сила от 1 януари 2026 г. Тогава бе решено цената на билета, закупен в превозното средство, да стане 0.80 евро. Мотивите за това решение включваха нарастващи разходи за поддръжка на автопарка, повишени цени на горивата и електроенергията, както и значителен ръст на минималната работна заплата от 2017 г. насам, когато билетът е струвал 1.50 лв. Това бе първото увеличение от осем години.На 1 януари 2026 г. обаче, Националната агенция по приходите (НАП) извърши проверка, която установи икономически необосновано повишение на цената. Инспектор от НАП закупи билет на стойност 1.56 лв. (0.80 евро), докато на 30 декември 2025 г. същият билет е струвал 1.50 лв. (0.77 евро).

Тази разлика от 4% бе квалифицирана като необоснована, което провокира кмета на Бургас, Димитър Николов, да настоява за корекция на цената в полза на гражданите.Паралелно с тези събития, и преди 26 февруари 2026 г., кметът Димитър Николов инициира мярка за осигуряване на преференциални месечни карти за градски транспорт за ученици, студенти и докторанти редовно обучение на цена от 1 евро, без лимит на пътуванията. Тази инициатива беше единодушно подкрепена от Общинския съвет.

Мярката е част от Програмата за демографско развитие на Община Бургас, чиято цел е да насърчи активното участие на младите хора в образователния, културния и обществения живот на града.По силата на тази политика, от 26 февруари 2026 г. започна предварителната продажба на новите пакети, които ще влязат в сила от 1 март.

Право на абонамент имат учащите с постоянен или настоящ адрес в общината, като общинският превозвач „Бургасбус“ ЕООД ще получава компенсация в размер на 24 лв. (12.27 евро) за всяка издадена карта. Тези мерки показват целенасочена политика за подкрепа на млади семейства и учащи, докато контролните органи следят за справедливостта на общите ценови политики.