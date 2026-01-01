15-годишно момче пострада при сбиване със свой връстник в петък в двора на СУ „Димчо Дебелянов” в Бургас.

Информацията за случая беше потвърдена от Областната дирекция на МВР в града. Двамата младежи се скарали около 19:00 часа в двора на учебното заведение, след края на учебните занятия, предава NOVA .

Евакуираха училище в Бургас заради бой и пръскане с лютив спрей между ученички

Единият от тях, известен с прякора „Гумата”, който вече има криминално досие, започнал да нанася удари на своя връстник.

Вследствие на побоя пострадалият е бил приет в противошоковата зала на УМБАЛ-Бургас с фрактура на носа, разкъсна рана в окото, разбита уста и счупен зъб.

След медицинска обработка на раните момчето е освободено за домашно лечение. Пристигналите на място екипи на полицията са разпитали свидетелите на сбиването, а агресивният младеж е бил задържан за срок до 24 часа.

По случая вече е образувано досъдебно производство. От ОД на МВР отказват официален коментар поради факта, че участниците в инцидента са непълнолетни.