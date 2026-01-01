На официална церемония новият областен управител на Стара Загора Ива Радева встъпи в длъжност. Досега изпълняващият длъжността д-р Неделчо Маринов символично предаде печата на Областната администрация. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

„Подхождам със същото доверие и убеденост, с които бях и при предишното ми оглавяване на администрацията, че ще работя с професионалисти, които ще вършат работата си без оглед на политически пристрастия. Аз ще направя всичко възможно да ви дам спокойствието и свободата да работите перфектно, както го правите непрекъснато. Разчитам на вас“, заяви Радева по време на церемонията. Тя подчерта, че основната задача на служебната власт е организирането на честни избори.

Д-р Маринов пожела на Радева да бъде „онзи областен управител, призван и достоен да застане с лице към хората и пред администрацията, и да не се срамува нито от това, което се случва в сградата, нито от това, което се случва извън нея“.

Ива Радева е родена на 18 май 1975 г. в Стара Загора. По образование е икономист с магистърска степен по специалност „Икономика на търговията“ от Икономическия университет – Варна. Тя има професионален опит в областта на финансите, микро- и макроикономиката, банковото и застрахователното дело.

Радева вече е заемала длъжността областен управител на област Стара Загора в периода август 2023 г. – юли 2024 г.

Ива Радева беше назначена за областен управител с решение на Министерски съвет от 23 февруари.