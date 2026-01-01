Народните представители изслушват в пленарна зала служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с информации за оказван натиск по случая „Петрохан“.

"Очевидно е, че има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината по случая "Петрохан". Политическите и медийните спекулации за мои кадрови решения по отношение на работещите по случая се развиха още часове, след като поех поста като вътрешен министър. Проведох разговори с екипите, които работят по разследването, още в понеделник. Заявих ясно, че тиражираните информации за намерения да уволнявам разследващите екипи, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжости или в други дирекции, не отговарят на истината. Че не съм поставял въпроса за търесене на дисциплинарна отговорност - това беше потвърдено и от присъствалия на срещата в понеделник Николай Бонев - зам.-директор на дирекция "Инспекторат". Уверих служителите в това, което ще кажа и пред вас - по никакъв начин не съм намесвал и няма да се меся как разследващите полицаи да водят разследването, кои доказателства да кредитират, кои версии да поддържат или да изключат. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство може би самоубийство, други избързаха да кажат тяхната версия, да дават кино идеи какво се е случило, да засягат богословска тематика - дали нещо е богоугодно", категоричен бе Дечев.

Той посочи, че единственото нещо, което е искал от хората, с които се е видял в понеделник, е било пълно и всестранно разследване и по двата случая - в хижа "Петрохан" и под връх Околчица, както и да разкрият обективната истина и да работят по всички възможни версии, тъй като напрежението сред обществото е огромно и върлуват различни версии.

"Обществото е под огромно напрежение. В интернет, в социалните мрежи, включително по радио и телевизия можем да чуем всякакви конспиративни теории. Преди два дни се чу, че има и злато във Врачанския Балкан", допълни МВР министърът и заяви, че изпълнявайки тази длъжност има правото да се запознае с всичко онова, което се случва в повереното му ведомство.

Той обясни, че се е запознал с доклада на Инспектората на МВР и са констатирани сериозни пропуски още в оперативната работа, преди да се стигне до трагедиите.

"Има случаи, в които оперативен работник от ГДБОП, "Киберсигурност" се е срещал с хора, които имат връзка с убитите, водил е беседи. Няма докладни записки за тези беседи и трябва да разчитаме на неговата памет какво се е случило", посочи Емил Дечев.

Министърът каза, че единствените служители в МВР, на които той не може да дава никакви заповеди и нареждания, са разследващите полицаи.

"Аз с разследващи полицаи не съм се срещал, така че всичко друго казано е невярно", категоричен бе той.

Законът за МВР казва, че министърът провежда държавна политика по противодействие на престъпността, определя стратегически приоритети и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им, получава информация за исканите и ползваните от МВР специални разузнавателни средства, каза още Дечев.

Депутатите приеха в зала да бъдат изслушани и директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началник в отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началник на Разследването Невелин Колев, началник на отдел Криминална полиция Ангел Папалезов.

Предложението за изслушване на министъра дойде от депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова и беше прието с 215 гласа "за" се от всички парламентарни групи.

Във вторник от Софийската градска прокуратура съобщиха, че при тях са постъпили сигнали от депутат и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Самият Дечев отрича.

Очаквайте подробности!