Полицията в Колумбия арестува високопоставен член на престъпната групировка с международна мрежа за наркотрафик “Трен де Арагуа“, предаде ДПА, като се позова на местните власти. Полицията е задържала Хорхе Луис Паес Кордеро – познат с прякора Кукарачо, в град Санта Марта, допълни агенцията.

Полицията съобщи, че Кордеро е бил близък партньор с лидера на накрокартела - Нино Гереро, и е координирал превозването на тонове кокаин от Колумбия и Венецуела до Цетрална Америка, САЩ и Европа.

Той е бил обявен за издриване чрез червена бюлетина от Интерпол и е обвинен в организация на операции по изнудване, отвличания и пране на пари в региона на Карибите.

Във видео, публикувано от разследващите, се вижда как специален екип влиза в луксозния дом на Кордеро в Санта Марта – в северната част на Колумбия, и го залавя, докато спи в стаята си. Полицията е конфискувала и 4 мобилни телефона и таблет, които към този момент подлежат на изследване.

Картелът “Трен де Арагуа“, тръгнал от Венецуела, се счита за една от най-влиятелните престъпни мрежи в региона. Тя е свързана с трафик на наркотици, изнудвания и отвличания. Според експерти групировката функционира по-скоро като широка мрежа от банди, отколкото като тясно управляван международен картел.

Арестът се осъществи малко след значителното ескалиране на насилието, свързано с наркотици, в Мексико. По време на военна операция от неделя срещу лидера на влиятелния наркокартел "Халиско - Ново поколение" ("Халиско нуева хенерасион" - CJNG) - Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, най-малко 74 души бяха убити при сблъсъците и последвалите бунтове.

Наркобосът беше смъртоносно ранен. Предполагаеми членове на картела са издигнали барикади по пътищата, подпалили са превозни средства и са атакували търговци.