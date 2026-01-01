Бивш полицай, Немесио „Ел Менчо“ Осегера Сервантес бе определян като най-могъщия наркобос в Мексико, откакто лидерът на картела „Синалоа“ Хоакин „Ел Чапо“ Гусман беше арестуван през 2016 г.

Осегера създаде и оглавяваше картела „Халиско - Нова генерация“ (CJNG), за който се смята, че се занимава с трафик на фентанил и други наркотици към Съединените щати.

Роден през юли 1966 г. в западния щат Мичоакан, Осегера по-късно се премества в САЩ и от 90-те години е дълбоко замесен в наркосредите. През 1994 г. той е осъден в Калифорния за заговор с цел разпространение на хероин и излежава 3 години в американски затвор.

След завръщането си в Мексико работи като полицай в западния щат Халиско, но скоро възобновява престъпната си дейност, издигайки се до ръководител на една от най-могъщите и безпощадни престъпни империи в страната.

При военна операция е убит един от най-влиятелните мексикански наркобарони, избухнаха безредици

Смъртта му в неделя при военна операция на мексиканската армия в Тапалпа, в западния крайбрежен щат Халиско, предизвика масови безредици в части от страната.

Преди да създаде CJNG, Осегера е главен наемен убиец в картела „Миленио“. Малко след това поема контрола върху сигурността на прочутия картел „Синалоа“, чийто бивш лидер Ел Чапо излежава доживотна присъда в американски затвор.

CJNG се създава от останките на картела „Миленио“, който се разпада на фракции след залавянето на лидера му Оскар Нава-Валенсия през 2009 г.

NACIONAL 🔴 | Oscar Nava Valencia, alias "El Lobo Valencia", quien fuera parte del Cártel del Milenio, aseguró ante la corte, que él directamente le pagó 10 millones de dólares a Genaro García Luna, con el fin de liberar droga retenida en Manzanillo. pic.twitter.com/RJewRTsBRQ — Libro Negro (@Libro_negro_) January 30, 2023

Осегера изгражда групата заедно с Абигаел Гонсалес Валенсия, лидер на „Лос Куинис“ - семеен картел, действащ в Мичоакан, който служи като финансово и логистично крило на CJNG и ръководи неговата мрежа от операции за пране на пари.

Чрез брака си със сестрата на Абигаел - Росалинда Гонсалес Валенсия - Осегера придобива реално влияние в новата структура.

No podía faltar el prietito en el arroz, juez concede libertad a

Rosalinda González Valencia esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y había sido condenada a 5 años de cárcel por el delito de operaciones con recursos de… pic.twitter.com/Bs55mgemJp — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) February 28, 2025

„В действителност Ел Менчо достига до ръководството на картела чрез стратегия на дипломация чрез брак“, заяви пред „Си Ен Ен“ анализаторът по обществена сигурност Давид Сауседо. „Той беше главен наемник на „Начо“ Коронел (лидер на картела „Синалоа“), но му липсваше родословието, което притежаваше съпругата му Росалинда“, добави Сауседо.

Разрастващият се картел бързо разгръща сферата си на влияние и установява значително присъствие в Мексико, превръщайки се в ключов играч в глобалната търговия с наркотици.

Don’t worry guys, the Mexican army is here to save everyone!



Oh wait, this isn’t the army…



This is the Special Forces of the Jalisco New Generation Cartel! pic.twitter.com/f6KjfNiXrm — The Saviour (@TheSaviour) February 22, 2026

Според Държавния департамент на САЩ групировката е отговорна за убийства на мексикански държавни служители и представители на конкуриращи се наркогрупировки.

Картелът демонстрира мощта си през май 2015 г., когато в отговор на операция на силите за сигурност организира едновременни пътни блокади в няколко общини и сваля военен хеликоптер. При сблъсъците загиват трима войници.

През 2016 г. CJNG отвлича сина на Ел Чапо от ресторант в Пуерто Валярта. Той е освободен седмица по-късно. Не след дълго САЩ добавят Ел Менчо в списъка си на най-издирвани лица и обявяват награда от 15 млн. долара за информация, която може да доведе до залавянето му.

Хесус Алфредо Гусман Саласар - синът на Ел Чапо, отвлечен от CJNG / U.S. Department of State

CJNG е основно звено в производството и трафика на метамфетамин и фентанил, има връзки с доставчици на химически прекурсори в Китай и контролира няколко морски пристанища за внос на химикали. Според американската Агенция за борба с наркотиците (DEA) картелът е „ключов доставчик на незаконен фентанил“ за САЩ, генерирайки „милиарди долари печалба“, както и един от основните доставчици на кокаин. Групировката има контакти в над 40 държави, включително в Северна и Южна Америка, както и в Австралия, Китай и Югоизточна Азия.

Мексико беше подложено на натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп да предприеме повече мерки за ограничаване на потока от наркотици към Съединените щати.

САЩ определиха CJNG като терористична организация през февруари 2025 г., а срещу Осегера бяха повдигнати множество обвинения в Съединените щати, включително през 2022 г. за заговор за производство и разпространение на метамфетамин, кокаин и фентанил с цел внос в Щатите.

Според DEA групировката е структурирана като франчайз бизнес, а по думите на Едуардо Гереро, директор на мексиканската консултантска компания Lantia Intelligence, тя се състои от около 90 организации.

„Тази фрагментация означава, че ще е необходима по-сложна стратегия, за да бъдат отслабени и разчленени“, заяви Гереро по-рано тази година пред „Си Ен Ен“.