Унгария ще продължи да блокира европейския заем от 90 милиарда евро за Украйна, докато Киев не възстанови доставките на руски петрол за страната по тръбопровода „Дружба“, премиерът Виктор Орбан.

„Унгария ще помогне на Украйна, когато получим нашия петрол“, заяви той при крайната си среща на върха на ЕС в Брюксел.

„Дотогава не можем да подкрепим нито едно предложение в полза на украинците“, добави Орбан.

Блокадата от страна на Унгария на европейския заем от 90 милиарда евро за Украйна представлява критична точка в сложните финансови и енергийни отношения в региона.В края на януари тази година, в резултат на руски удари, тръбопроводът „Дружба“, който е ключов за доставките на суров петрол за Централна Европа, претърпя сериозни щети. Това доведе до прекратяване на доставките на петрол по тръбопровода на 27 януари, което пряко засегна Унгария и Словакия – държави, силно зависими от този маршрут.В отговор на тази ситуация, както и на последващото забавяне във възстановяването на доставките от страна на Киев, Унгария и Словакия предприеха конкретни мерки. Една от тях беше решението за спиране на износа на дизелово гориво за Украйна. Освен това, унгарският премиер Виктор Орбан изиска от Европейския съюз да организира "мисия за установяване на фактите" с участието на експерти от Унгария и Словакия, за да бъде оценено реалното състояние на тръбопровода и причинените щети. Това е ясна дипломатическа и логистична политика, целяща бързото възстановяване на енергийната сигурност.На финансовия фронт, още по-рано Украйна отправи искане към Европейския съюз за 800 милиарда евро, разпределени за десетгодишен период, което Виктор Орбан публично нарече „откуп“, аргументирайки се, че такава сума би наложила тежки икономически мерки върху унгарските граждани. На базата на тези дискусии и потребности, Европейският съвет взе решение да предостави на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро. Тъй като Чехия, Унгария и Словакия отказаха да подкрепят заема по конвенционален път, Европейският парламент даде зелена светлина за прилагането на процедурата за „засилено сътрудничество“, позволяваща на желаещите държави членки да продължат напред. В този контекст, текущата позиция на Унгария е, че ще продължи да блокира този заем, докато не бъдат възстановени руските петролни доставки по тръбопровода „Дружба“.