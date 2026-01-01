Европейските цени на природния газ скочиха рязко на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и атаките срещу енергийна инфраструктура в Катар и Иран, достигайки най-високите си равнища от началото на конфликта, предаде в. "Файненшъл таймс".

Водещият европейски индекс "Ти Ти Еф" (TTF), който служи като ориентир за цените по множество договори за доставка, се повиши с над 30 на сто в началото на търговията до 70,70 евро за мегаватчас, след което частично отстъпи до около 67 евро за мегаватчас.

Скокът доведе до нива, които са повече от два пъти по-високи спрямо приблизително 32 евро за мегаватчас преди началото на войната.

Тръмп заплаши да „взриви изцяло“ газовото меганаходище „Южен Парс“ в Персийския залив

Повишението дойде на фона на вчерашното изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши да „взриви изцяло“ газовото меганаходище "Южен Парс" в Персийския залив, разработвано заедно от Иран и Катар. То е от стратегическо значение за енергийния сектор на Иран и осигурява около 70 процента от газовото потребление на Ислямската република.

Цените на природния газ във Великобритания, които традиционно се движат в синхрон с европейските, също отчетоха значително повишение. Те достигнаха връх от 180 пенса за терм, преди да се установят на около 171 пенса за терм, което представлява ръст от близо 20 на сто. И при тях стойностите са се увеличили повече от два пъти спрямо нивата от началото на конфликта.

Поскъпването на синьото гориво отразява засилените опасения на пазарите за прекъсване на доставките след атаките срещу ключова енергийна инфраструктура в региона, което допълнително увеличава несигурността на енергийните пазари в Европа.

Ормузкият проток под обсада: Кой има най-големите петролни запаси (ОБЗОР)

С проточването на енергийната криза заплахата на Иран да изстреля цените на петрола до 200 долара за барел изглежда все по-реална, пише Reuters. Вече в третата си седмица израелско-американската война срещу Иран, която ескалира в регионален конфликт – предизвика изненадващо приглушена реакция от страна на глобалните петролни бенчмаркове.

Цените на петрола се повишиха рязко в днешната азиатска търговия, след като Ислямската република нанесе удари по енергийна инфраструктура в региона, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 4,66 долара, или 4,3 на сто, до 112,04 долара за барел, след като по-рано през сесията отчетоха ръст от над 5 долара до 112,86 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се покачиха с 96 цента, или 1 на сто, до 97,28 долара за барел, след като преди това се повиши с над 3 долара.

В предходната сесия Брент затвори с повишение от 3,8 на сто, докато американският сорт приключи почти без промяна. Разликата в цените между двата основни сорта остава значителна, като америкият лек суров петрол се търгува при най-голямата си отстъпка спрямо Брент от 11 години.