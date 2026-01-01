Позицията ни е ясна - България трябва да бъде на пълна скорост в Европа, това заяви служебният премиер Андрей Гюров, който участва в заседанието на Европейския съвет.

"Всички позиции, които биха подкрепили силата на съюза, ние ще подкрепим", заключи той.

По повод кризата в Близкия изток и това, че голяма част от държавите в ЕС са против участие в Ормузкия проток, Гюров заяви, че това е кофликт, в който нито НАТО, нито ЕС са въвлечени в момента.

"Общата позиция е за деескалация и търсене на решения за спиране на военните действия, съответно успокояване на всички напрежения, които идват през високи цени на енергоносителите, възможности за натиск от миграция. Всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата и биха върнали действията към нормалност, ще бъдат подкрепени от нас", категоричен бе служебният министър-председател.

Цените на нефтопродуктите продължават да се покачват и нито една държава не може по най-добрия начин да посрещне тези предизвикателства, алармира той.

„Това, което ние правим и винаги е било целта на служебното правителство, е да бъдем много таргетирани, точно към най-уязвимите групи, за да могат парите да ти достигнат до тези хора възможно най-бързо“, посочи Андрей Гюров.