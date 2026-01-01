Американският президент Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната мрежа "Трут соушъл", че Израел и Иран трябва незабавно да прекратят взаимните атаки, предаде Ройтерс.

По-рано Израел съобщи, че е нанесъл удар по нефтохимически завод в Югозападен Иран, както и по други военни цели в страната. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната.

Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран, само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова Тел Авив да не отвръща на последните ирански атаки.

Американският президент подчерта, че по-нататъшни военни действия рискуват да задълбочат конфликта.

„Израел нанесе своя удар, Иран отговори. Не е необходима нова ескалация“, каза Тръмп.

През последните дни той активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон.