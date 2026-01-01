Израел спира ударите срещу Иран по молба на американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес израелският "Канал 12", позовавайки се на високопоставен израелски официален представител.

Служителят добави, че ако атаките на „Хизбула“ срещу израелски градове продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут.

В репортажа на "Канал 12", цитиращ високопоставения израелски официален представител, се посочва също, че израелските удари в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни, отбелязва Ройтерс.

Напрежението между Израел и Иран рязко се изостри през последните дни след размяна на въздушни и ракетни удари между двете страни. Ескалацията предизвика опасения от по-широк регионален конфликт в Близкия изток и доведе до засилени дипломатически усилия за деескалация.

Съединените щати, които са ключов съюзник на Израел, активно се включиха в опитите за ограничаване на конфликта. Президентът Доналд Тръмп неколкократно призова както Израел, така и Иран да се въздържат от нови военни действия и да дадат шанс на дипломатическите усилия.

Тръмп: Израел и Иран трябва незабавно да прекратят взаимните атаки

Израел заявява, че действията му са насочени към неутрализиране на заплахи за националната сигурност, докато Иран определя израелските удари като нарушение на своя суверенитет и предупреждава за ответни мерки. Международната общност, включително Европейският съюз и ООН, призовава за сдържаност и връщане към преговорите, за да бъде избегната по-нататъшна ескалация в региона.