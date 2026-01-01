Заловиха трима души, обявени за общодържавно издирване в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Двама от тях - 59-годишен мъж и 57-годишна жена са с категория свидетел по досъдебно производство, издирвани са с телеграма на СДВР.

Третият е жител на село Ваксево, 32-годишен мъж, обявен е за издирване с категория „пълнолетно лице със здравословен проблем напуснало дома си“.

Открит е в землището на селото. Предаден е на семейството.

Този тип събития не са изолирани и следват установени институционални процедури, които са били прилагани многократно в региона и страната. В исторически план, работата по издирване на лица следва ясни протоколи. Например, на 9 октомври 2023 г. в Кюстендил бяха открити 45-годишна жена и непълнолетното ѝ дете, които бяха обявени за издирване по преписка на отдел „Закрила на детето“.

Това действие демонстрира сътрудничеството между полицията и социалните институции за защита на уязвимите групи. Подобен случай имаше и на 30 септември 2023 г., когато в Кюстендилско беше намерено непълнолетно момиче, напуснало социална институция в Дупница. Прилагането на процедури за общодържавно издирване е стандартна практика в такива ситуации.

По отношение на лица, издирвани във връзка с правосъдието, практиката също е утвърдена, както показва случай от 19 февруари 2024 г., когато в Кюстендил бе заловен 28-годишен мъж, обявен за местно издирване, за когото е имало влязла в сила осъдителна присъда.В отговор на тези и други сходни случаи са въведени и постоянно се прилагат две основни институционални действия.

Първото е системата за обявяване на общодържавно или местно издирване, която позволява бързото разпространение на информация и координирането на усилията за откриване на лицата.

Тази политика се активира при подаден сигнал за изчезнал човек или при наличието на съдебно или досъдебно производство, изискващо установяване на адрес или принудително довеждане. Второто ключово действие са утвърдените процедури за предаване на откритите лица.

В зависимост от категорията на издирваното лице - дали е свидетел, обвиняем, осъден, или уязвимо лице със здравословен проблем или непълнолетно, напуснало социална институция - се прилагат стриктни протоколи за предаване на семейство, на съответната социална институция, на ОЗ Охрана или на инициатора на издирването. Тези действия целят да гарантират както безопасността на гражданите, така и спазването на закона.

Настоящият случай в Кюстендилско е поредното потвърждение за рутинната работа на службите по тези утвърдени механизми. Той подчертава, че зад всеки брой стоят конкретни човешки съдби и системен подход за тяхното разрешаване.