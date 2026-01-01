Германският канцлер Фридрих Мерц използва за визитата си в Пекин символика, свързана с настоящата 2026-а, която е китайската Година на коня, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

"Конят не демонстрира силата си сам, а само когато тегли каруца заедно с други", каза Мерц.

Китай и Германия искат да задълбочат сътрудничеството си, заявиха той и китайският министър-председател Ли Цян, след като германският канцлер пристигна по-рано днес в Пекин с цел да възстанови връзките с Китай на фона на увеличаващият се търговски дисбаланс, съобщи Ройтерс.

Мерц заяви пред китайския премиер, че Германия придава голямо значение на поддържането и задълбочаването на интензивния икономически обмен с Китай, който беше най-големият търговски партньор на Берлин миналата година, като същевременно подчерта необходимостта от осигуряването на честно сътрудничество и отворена комуникация.

"Имаме редица конкретни опасения относно нашето сътрудничество, което искаме да подобрим и да направим по-честно", заяви Мерц, който е изправен пред трудната задача да предефинира икономическите отношения с Китай, ставащи все по-неблагоприятни за германските интереси.

Ли призова двете страни да работят заедно за защита на мултилатеризма и свободната търговия, като се позова на търговската войната на американският президент Доналд Тръмп, която обърна глобалната търговска система.

"Китай и Германия, като две от най-големите икономики в света и важни страни с голямо влияние, трябва да укрепят доверието си в сътрудничеството, да защитават съвместно мултилатеризма и свободната търговия и да се стремят към изграждането на по-справедлива и честна глобална система на управление", заяви Ли.

Китай се стреми да се представи като надежден икономически партньор, за разлика от САЩ, докато Европа изпитва затруднения в преодоляването на уязвимостите в своите вериги за доставки и е обезпокоена от нарастващата си зависимост от Китай, отбелязва Ройтерс.

Европа е свидетел на ускоряването на тревожни тенденции в Китай, заяви вчера пред Европейския парламент еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, като посочи нарастващата доминация на Китай в ключови производствени сектори, нарастващия дисбаланс в двустранната търговия и намаляващия пазарен дял на компаниите от Европейския съюз в Китай, отбелязва Ройтерс.

Мерц, който е на първото си официално посещение в Китай в качеството си на германски канцлер, е поредният западен лидер, който се стреми да възстанови връзките с Китай, след като това направиха британският министър-председател Киър Стармър и канадският премиер Марк Карни по-рано тази година, докато Пекин изтъква предимствата на ангажирането с огромния си потребителски пазар и модерна производствена база.

Ангажиментът между най-голямата европейска икономика и Китай може да постави основите на отношенията между ЕС и Китай през тази година, отбелязва Ройтерс.

Мерц пристигна в Китай начело на бизнес делегация от 30 компании, включително водещи автомобилни производители като "Фолксваген" (Volkswagen) и Бе Ем Ве (BMW), които са сериозно притиснати от китайската конкуренция, който допринесе за нарастващия търговски дисбаланс, който предизвика безпокойство в Берлин и доведе до призиви за протекционистки политики.

Икономиката на Германия, която е силно зависима от производството, е особено засегната от конкуренцията на китайските производители, заяви в неотдавнашно проучване Ноа Баркин, анализатор за Китай в американската консултантска и изследователка компания "Роудиъм груп" (Rhodium Group).

Лицето на китайския пазар, някога желан от чуждестранните компании заради широката си потребителска база и нарастваща покупателна способност, се промени през последните няколко години, като забавянето на икономиката ограничи потребителското търсене, а свръхкапацитетът в производството все повече подтиква вътрешни компании да търсят възможности в чужбина.

В редакционни статии преди посещението на Мерц китайските държавни медии подчертаха потенциала на сътрудничеството между ЕС и Китай да се превърне в стабилизираща сила, докато тарифната политика на САЩ обръща глобалната търговия.

В редакционна статия, публикувана тази сутрин, Синхуа цитира проучване на германската търговска камара, според което иновациите в Китай се отразяват положително на германските компании в страната, като ускоряват развитието на продукцията в глобален мащаб.

Китайският държавен вестник "Глобъл таймс" съобщи, че опасенията относно конкуренцията с Китай ще бъдат компенсирани от привлекателността на огромния китайски пазар. "Словосъчетания като "системен съперник" и "намаляване на риска" понякога са усложнявали политиката на Германия спрямо Китай", се казва в редакционна статия, публикувана днес. "Ентусиазмът и действията на германската бизнес общност обаче говорят по-силно от политическите лозунги", се посочва още в текста.