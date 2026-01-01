Бившият премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд е бил приет в болница поради „стрес, причинен от скандала с Епстийн“, съобщи норвежката новинарска агенция "НТБ" (NTB) и други местни медии, позовавайки се на изявление на неговия адвокат.

Ягланд е една от най-известните личности, замесени в скандала, разкрит след публикуването на документи за покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Норвежките власти разследват обвинения за сериозна корупция.

Бившият висш норвежки политик е посещавал апартаментите на Епстийн в Париж и Ню Йорк и е пребивавал в имението му в Палм Бийч, Флорида, по времето, когато е бил генерален секретар на Съвета на Европа, водещата организация за защита на човешките права.

Американският мултимилионер Епстийн, починал в затвора през 2019 г., е управлявал мрежа за сексуално насилие в продължение на години с все още неизвестен брой жертви, някои от които са били непълнолетни.

Адвокатът на Ягланд заяви, че клиентът му сътрудничи на разследващите органи, но не смята, че има основания за наказателно преследване срещу него.

Служители на норвежката служба за икономически престъпления извършиха претърсвания в жилищата на Ягланд.

След като бе премиер на Норвегия от 1996 г. до 1997 г., Турбьорн Ягланд оглавяваше Съвета на Европа от 2009 г. до 2019 г. и бе председател на норвежкия Нобелов комитет в продължение на много години.

По искане на Норвегия Съветът на Европа неотдавна отмени имунитета на Ягланд за 10-те години, през които е бил начело на организацията.

Турбьорн Ягланд е норвежки политик, роден на 5 ноември 1950 г. Той е бивш министър-председател на Норвегия, представлявайки Работническата партия. Ягланд е дългогодишен член на норвежкия парламент, Стортинга, и е бил лидер на Работническата партия от 1992 до 2002 г. Освен премиер, той е заемал и поста министър на външните работи от 2000 до 2001 г. От 2005 до 2009 г. е председател на Стортинга.