Започна почистване на коритото на река Тунджа от отпадъци. В екоакцията участват доброволци, ромски медиатори и служители на общинското предприятие „Чистота“, предаде кореспонденът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Преди няколко седмици повишеното водно количество донесе по течението множество битови отпадъци, които останаха в коритото след отдръпването на реката.

Това е поредното почистване на Тунджа в чертите на Ямбол, такова имаше и в началото на 2025 г. Екоакцията започна вчера, продължава и утре, като целта е да се обхване участъкът от хидротехническото съоръжение до Балахурския мост, каза заместник-кметът на Община Ямбол Васил Александров.

„Има места, където условията още не позволяват да се почиства, тъй като е мека почвата, но ще повторим, като почвата изсъхне. Не са много тези места, смятам, че по-голямата част от реката ще бъде почистена“, посочи Александров. Призивът е както към недобросъвестните - да спрат да замърсяват, така и към желаещите да се включат като доброволци, допълни той.

„Това, което виждам, е трагедия, причинена от наша, човешка дейност. Реших да се включа в акцията, за да покажем съпричастност към природата, към обществото. Трябва да сме по-загрижени и сплотени“, коментира един от доброволците в акцията.

