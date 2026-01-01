23-годишен водач на тротинетка е в тежко състояние след удар в стълб в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 март на ул. „Александър Стамболийски“ в село Септемврийци.

Той е изгубил контрол и се е блъснал в металната кутия на железобетонен стълб на електропреносно дружество.

Младият мъж е нстанен в болница в Монтана - в реанимация и с опасност за живота.

Направена му е проба за алкохол, като резултатът е отрицателен и му е издаден талон за изследване за употреба на наркотици.