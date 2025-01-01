34-годишен водач на тротинерка е в тежко състояние след удар във влекач в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 ноември на кръстовището между улиците „Росица“ и „Руен“.

55-годишният водач на товарния автомобил се е движил, когато мъжът с тротинетка се е ударил в него.

Пострадалият е настанен в болница. Пробите на водача на товарния автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни.

На пострадалия са издадени талони за медицинско изследване.