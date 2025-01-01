Хванаха 23-годишен мъж, управлявал рисково тротинетка в Ямбол, съобщиха от полицията.

Той е извършил нарушения на правилата за движение по публикация в социалните мрежи. Съставен му е акт за установените нарушения.

Действията са предприети, след публикация в интернет на клип, в който водач на електрическото превозно средство извършва неправилна маневра и застрашава останалите участници в движението.

Клипът е заснет с видеорегистратор от гражданин. След направен анализ на данните от видеоклипа и запис на камера от изграденото видео наблюдение на община Ямбол е установено, че нарушението е извършено 9 ноември на кръстовището на ул. “Граф Игнатиев“ с ул.“Търговска“.

Мъжът е извършил завой при сигнал на червен сигнал на светофара, както и че не използва защитна каска. Предвидената санкция в закона за тези нарушения е 200 лева.