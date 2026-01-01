Напрежение в парламента в последния ден на 51-вото Народно събрание и часове преди старта на предизборната кампания. Депутати от „Има такъв народ“ алармираха, че великденските и коледните добавки, които бяха предложени от тях вчера и гласувани с мнозинство от НС, трябва да се предоставят на абсолютно всички деца до 18 години в България, а не само на тези в социални институции. Тъй като, по думите им, се оказва, че има неразбрали ситуацията и е възможно да настъпи объркване.

Всички деца ще получават добавки за Великден и Коледа от следващия бюджет

Те призоваха Министерството на труда и социалната политика да изпълни волята на законодателя и гарантираха, че всеки, който има право на помощ, ще може да я получи, като подчертаха, че мярката е целева, справедлива и съобразена с бюджета на държавата.

"Изпълнителната власт трябва да изпълни волята на законодателя, не може да го тълкува погрешно. Става дума за абсолютно всички деца до 18-годишна, а не само за определени социални групи", подчертаха депутатите от групата на Слави Трифонов в кулоарите на парламента.

Очаквайте подробности!