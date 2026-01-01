74-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Луковит, съобщиха от полицията.

На 17 март тя е подала сигнал, че ден по-рано е била измамена.

На 16 март е получила обаждане на мобилния си телефон от скрит номер и мъж, който се е представил за служител на МВР е поискал от нея да предаде всички налични пари и ценности, с които разполага.

Мнимия полицай е успял да убеди потърпевшата, че парите са нужни за залавяне на измамници, като след приключване на операцията ще ѝ бъдат върнати.

По познатата схема, жената е събрала 920 евро и златни накити. Спазвайки инструкциите на фалшивия служител на реда, след като ги е поставила в найлонов плик ги е оставила между два контейнера за отпадъци на кръстовище.

По случая се води разследване.