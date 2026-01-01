Заловиха мъж за крупна телефонна измама в Димитровград, съобщиха от полицията.

На 14 март 73-годишна жена е подала сигнал, че на телефона на 75-годишния ѝ съпруг позвънил непознат, представил се за полицай.

Той казал, че семейството е попаднало в списъка на измамниците и могат да получат обаждане. Такова последвало и от името на мним доктор, който съобщил, че дъщеря им е със счупена ръка и се нуждае от лечение.

Трето обаждане последвало от мнимия полицай с въпрос колко пари имат. Жената споделила, че имат спестени 52 000 лева и 2000 евро.

Дадени ѝ били указания да отиде от родното си село Крум до Автогарата в Димитровград, където да остави на пейка събраната от нея сума, което и сторила.

След като до другия ден сутринта никой не ѝ позвънил, тя се обадила в полицията и съобщила за случая. Заловен е 37-годишен предполагаем куриер на измамниците, който прибрал парите от пейката.

Той признал, че бил нает за тази дейност и предал 280 евро, които му били заплатени за услугата. По случая се води разследване.