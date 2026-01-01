85-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Перник, след като била подведена, че синът ѝ е пострадал и се нуждае от спешна операция.

Сигналът е подаден на 7 март около обяд на телефон 112 от 34-годишния ѝ внук. Той съобщил, че самотно живеещата му баба е била измамена по добре познатата схема „пострадал близък“.

По първоначална информация на жената се обадили по телефона от скрит номер и ѝ казали, че синът ѝ е претърпял инцидент и са нужни пари за операция. Телефонните измамници я държали на линията повече от 20 минути, убеждавайки я, че по този начин ще спаси живота му.

Два часа на телефона: как измамници оставиха възрастна жена без спестяванията ѝ

Под влияние на разговора възрастната жена събрала всичките си налични средства – 2560 евро, поставила ги в плик и ги хвърлила през терасата на апартамента си от осмия етаж.

След подадения сигнал служители на Първо районно управление – Перник предприели незабавни действия за установяване на извършителите. В кратък срок те стигнали до 20-годишен младеж и 16-годишно момиче от града, които изпълнявали ролята на т.нар. „мулета“ – лица, които вземат парите и ги предават по веригата на измамниците.

Пореден случай: Възрастна жена хвърли крупна сума през терасата след телефонна измама

Двамата са задържани за срок до 24 часа с полицейска мярка. Работата по установяването на организаторите на схемата продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

От полицията уточняват, че това е вторият случай на телефонна измама от началото на годината в Перник. Преди това в продължение на няколко години в региона не са били регистрирани подобни престъпления.

От органите на реда отново напомнят гражданите да бъдат изключително внимателни при подобни обаждания. Хората не бива да дават пари или лични данни на непознати по телефона и не трябва да се доверяват на истории за пострадал близък. При съмнение е препоръчително разговорът да бъде прекратен и веднага да се направи връзка с роднината, за когото се твърди, че е пострадал, както и да се подаде сигнал на телефон 112.