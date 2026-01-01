Това беше поредното изгубено време за България и се движим в грешната геополитическа посока, като този избор поставя страната в задънена улица. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по време на последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание.

По думите му голяма част от политическите партии в България са изградили своето съществуване върху идеята за евроатлантическа интеграция, която според него се реализира въпреки волята на мнозинството от българския народ. Той твърди, че в този процес са допуснати нарушения на конституционния ред и отправи критики към Конституционния съд на България, Министерския съвет, парламента и президентската институция.

Костадинов заяви, че политическата култура, която според него се налага в страната, е „култура на омразата“, насочена срещу българския народ и всичко свързано с него – език, история, традиции и държавност. Той добави, че през последните десетилетия обществото е било подложено на силно пропагандно влияние, което е довело до примирение с явления като корупцията и злоупотребите с публични средства.

В изказването си лидерът на „Възраждане“ посочи, че парламентарната му група е внесла множество предложения, които по думите му не са били разгледани или са били отхвърлени не по същество, а заради това, че са направени от неговата партия. Като пример той даде опит за приемане на декларация за защита на българската общност в Молдова, която според него не е получила подкрепа в пленарната зала.

Костадинов коментира и позицията на българската дипломация по темата, като изрази критика към действия на български представители в чужбина във връзка с тази инициатива. Той подчерта необходимостта българската държава да защитава по-активно сънародниците си зад граница.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че партията му ще работи за по-силно политическо представителство на българите в чужбина, включително в Молдова и Северна Македония, чрез участие на техни представители в българския парламент. По думите му това е част от по-широка стратегия за защита на българските общности извън страната.

В декларацията си Костадинов определи геополитическия избор на България като „грешен“ и заяви, че страната се намира в „задънена улица“ на историческото си развитие. Той отправи критики към държавното ръководство, включително към президента, като обвини институциите, че водят страната към криза и отслабване на държавността.

Костадинов заяви още, че според него България е изправена не просто пред политическа криза, а пред заплаха за съхраняването на българската народност. По думите му основната задача е запазването на народа, след което може да бъде възстановена и държавата.

В заключение той изрази увереност, че българският народ има потенциал да преодолее настоящата ситуация и да възстанови държавността си. Лидерът на „Възраждане“ заяви, че партията му ще продължи да отстоява визията си за независима България и ще се бори за реализирането ѝ независимо от политическите обстоятелства.