Дрон се е разбил в петролна рафинерия в индустриалната зона на червеноморското пристанище Янбу, съобщи министерството на отбраната на Саудитска Арабия, като уточни, че оценката на щетите е в ход.
🇸🇦🇮🇷 The Saudi Arabian Ministry of Defense officially confirmed that the SAMREF oil refinery in Yanbu was attacked by a drone.— Argonaut (@FapeFop90614) March 19, 2026
По-рано същия ден ведомството съобщи в платформата Х, че е прехванало балистична ракета, насочена към пристанището, предаде АФП.
Рафинерията „Самреф“ е собственост на саудитския държавен енергиен гигант „Арамко“ и на компанията „Мобил Янбу Рифайнинг“, дъщерно дружество на американската „ЕксънМобил“.
Саудитска Арабия, едно от най-големите съоръжения за преработка на петрол в Близкия изток с капацитет до 550 000 барела дневно, стана обект на атаки. Държави от Залива многократно са обвинявали Техеран, че стои зад подобни удари срещу енергийни инсталации в региона, на фона на вълни от ирански атаки срещу съседни страни.Саудитското министерство на отбраната демонстрира последователна политика на активна защита, като многократно е обявявало прехвати на балистични ракети и дронове, насочени към ключови енергийни обекти, включително при настоящия инцидент в Янбу и по-рано към Рас Танура.