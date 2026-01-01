Около 18:55 часа на 18 март в РУ-Етрополе е постъпил сигнал за домашно насилие в частен дом в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Юмруци и шамари по главата: Задържаха 21-годишен мъж за побой над приятелката му в Етрополе

На място веднага са изпратени полицейски служители. Жената, подала сигнала, заявила, че след употреба на алкохол съпругът ѝ я е ударил с глава в носа, след което е напуснал дома.

Извършителят е бързо установен и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.