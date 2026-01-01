21-годишен мъж е задържан за побой над приятелката му в Етрополе, съобщиха от полицията.

Случаят е от вчера. Малко преди 08:00 ч сутринта жена алармирала в полицията, че мъжът, с когото съжителства от няколко месеца, й е нанесъл побой. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Етрополе, които заварили жената разстроена, трепереща и със следи от кръв около устните. Пред униформените тя споделила, че партньорът й вече няколко пъти я удрял с юмруци и шамари по главата, тялото и крайниците.

След медицински преглед пострадалата е транспортирана във Филиала за спешна помощ за допълнителни прегледи и изследвания.

21-годишният извършител е установен на работното му място и задържан за срок до 24 часа. След бързо приключване на действията по разследването още същия ден криминално проявеният и осъждан мъж е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“. Досъдебното производство е изпратено в прокуратурата с мнение за съд.