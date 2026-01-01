Днес е последният пленарен ден на 51-вото Народно събрание.Тази нощ след 00.00 ч. стартира предизборната кампания за вота на 19 април.

Депутатите в зала и кулоарите направиха равносметка за изминалото време, за свършеното и несвършеното.

ПП-ДБ

Политическата криза няма да бъде преодоляна, докато не бъде премахнат корупционният модел и не се гарантира върховенството на правото. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Надежда Йорданова в декларация от парламентарната трибуна в последния пленарен ден на 51-вото Народно събрание.

По думите ѝ източникът на продължаващата с години политическа нестабилност е „завладяването на институциите“ и нелегитимното упражняване на власт. Тя подчерта, че без ефективни и независими институции не може да има устойчива перспектива за развитие на страната.

Йорданова отбеляза, че присъединяването към еврозоната е важна национална цел, по която е постигнат напредък, но паралелните усилия за ограничаване на корупцията и укрепване на институциите не са дали необходимия резултат. Според нея без върховенство на правото ползите от европейската интеграция могат да бъдат компрометирани.

Тя посочи, че общественото недоволство, изразено чрез протести, е резултат от натрупани проблеми като несигурност за бизнеса, неефективно разходване на публични средства и слабости в ключови системи като инфраструктурата и здравеопазването. „Това не са кресливи хора, а граждани, които настояват за справедливост и защита на труда си“, заяви Йорданова.

Тя припомни, че още в началото на мандата е очертала необходимостта от избор между предсрочни избори и търсене на решения за излизане от кризата чрез реформи, като подчерта, че политическата криза остава нерешена. Като решение Йорданова посочи необходимостта от гарантиране на върховенството на правото, модернизация на държавата и освобождаване на институциите от зависимости. Според нея само така може да се постигне стабилност и да се реализира потенциалът на страната в рамките на Европейския съюз.

В заключение тя заяви, че формацията ще продължи да отстоява позицията си за „България в сърцевината на Европа“ и изрази увереност, че гражданите ще дадат своята оценка на предстоящите избори.

ДПС-Ново начало

Настоящото 51-во Народно събрание беше конституирано в този вид по волята на около 2 млн. и 200-300 хиляди български избиратели и си отива по волята на по-малко от десет процента от тях, толкова излязоха да протестират. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Йордан Цонев в декларация във връзка с приключването на дейността на този парламент.

Той отбеляза, че този парламент си отива, разбира се, и по волята на мандатоносителя, който се вслуша във волята на тези по-малко от десет процента. По думите му обаче не това е главното. Главното е тази технология, по която България влезе в политическа криза вече пета-шеста година, посочи Цонев. "Това е същата технология, която мрежите за влияние на Сорос могат да организират, когато не са във властта, когато не са доволни от порциите, които отиват към НПО-тата им, когато не са доволни от участието си във властта", каза той. Имат такава технология, известна ни е отдавна - през социалните мрежи, през медиите и през всякакви други способи могат да организират такива протести, с които да предизвикат оставки на правителства, политически кризи, които могат да продължат и по-дълго, добави Цонев.

Тези мрежи на влияние, срещу които ДПС се бори от доста години, предизвикват политически кризи не в интерес на демокрацията, на националните държави, нито в интерес на съюзите, в които членуваме, а в частен интерес, в интерес на създателя си Сорос, на неговата мрежа за влияние, в интерес на неправителствените организации и прокси политическите структури, които са създали и ги представляват, коментира заместник-председателят на ПГ на "ДПС - Ново начало". Нека да погледнем последните пет години, защото цялата тази криза и парламентите и правителствата, които издържат максимум девет месеца, са плод именно на действията на тази мрежа за влияние, какво загуби България, българският бизнес и българският народ, заяви той.

Битката за върховенството на закона е битка да овладеят съдебната система и това дори те не го крият, коментира Цонев. Битката им за демокрация се състои в това те да са на власт без избори, както това правителство в момента, както и много други правителства, каза той. "Правителството на "сглобката" на акад. Денков не беше ли правителство без избори? Ама, разбира се, партията, която загуби изборите, взе цялата власт", посочи Цонев.

Когато ДПС реши да се изправи и да поведе тази битка в българския парламент, и решихме да се създаде в българския парламент комисия, която да разследва ролята на мрежата за влияние на Сорос, на неправителствените организации и партиите и въобще на целия този кръг, само седмица след това беше организиран първият антиправителствен протест и знаем, че има пряка връзка между тази комисия и този протест, заяви Йордан Цонев. Той пое ангажимент от името на парламентарната група и на партията ДПС, че тази битка ще продължат да я водят и ще я доведат докрай. По думите му българският народ трябва да бъде освободен от това нерегламентирано, недемократично узурпиране на власт в нашата държава.

"Добре че беше "Петрохан", за да видят българските граждани истинския морал на тези хора", коментира Цонев. "Мисля, че този път, на тези избори българският народ ще каже тежката си дума по отношение на тази гадост, наречена Сорос, която пусна метастазите си в цялото общество за последните 25 години", допълни той.

Възраждане

Този парламент беше парламентът на загубеното историческо време за България, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание в последното заседание на депутатите преди старта на предизборната кампания.

"Това, което ме притеснява най-много, е, че българският народ в момента е пред избор, който може да вкара за пореден път страната ни в още по-дълбоко задънена улица", посочи той.

Според Костадинов за пореден път сме наредени "от грешната страна на историята" и сме "от страната на губещите от цивилизационния сблъсък".

По думите му те са единствената политическа сила, която предлага модел на независимостта, но все пак българският народ е този, който решава.

"Ще пропагандираме това, което и възрожденците преди повече от 150 години. Няма по-голяма ценност за един народ от неговата свобода, а за един свободен народ най-голямата ценност е независимата страна", завърши Костадин Костадинов.

Величие

Петдесет и първият парламент няма да бъде запомнен с добро. Освен че беше проект на най-голямата изборна измама в най-новата история на България, той не показа лице и воля да отстоява интересите на избирателите, заяви в декларация от името на „Величие“ Красимира Катинчарова.

Този парламент не направи нищо да поиска отговорност от тези, които управляваха страната, да създаде закони, които да защитят българската енергетика, да поиска отговорност от изпълнителната власт, която превърна България в територия на бизнес интереси в т.ч. и на чужди, продължи тя. По думите ѝ от "Величие" не са намерили съдействие от т.нар. опозиция, с която са можели да свършат велики дела, ако бяха действали заедно. Още с влизането ни те се заеха „да стрелят“ по нас, с което развенчаха ореола си на хора, които се борят със статуквото. Вместо това, опозицията брои сигналите ни, изтъкна Катинчарова.

„От тази трибуна се говори повече с цел личен пиар, отколкото за интересите на тези, които ни изпратиха тук. Информирахме ви за много конкретни проблеми, беше кауза да защити населените места срещу незаконните сметища, дадохме примери за използване на РИОСВ-та за политически поръчки. Затвърдихте статуквото, не направихте нищо“, се казва в декларацията. Този парламент, подчерта Катинчарова, се превърна в най-популисткото място през последните дни. Срамувам се, че пропускате възможности, подвиквате от залата, в този парламент идват хора, които нямат елементарно разбиране за висотата на своята отговорност, допълни тя. Опитахме, но насреща си виждаме хора, които на всяка цена искат да запазят местата си.

В политиката трябва да има мандатност, гръбнак, лице, се казва в декларацията на „Величие“. Вместо това имаме хора, начело на изпълнителната власт, които продадоха българския национален интерес като се започне от енергетиката, Конституцията, „зелената сделка“, националната отбрана. Имаме древна държавност, вие накарахте българския народ да забрави това и да се срамува, заявиха още от „Величие“. Ние нямаме държавници, а политиканти, които разпродават територията и имат една единствена цел - да се откупят, заяви още Красимира Катинчарова.