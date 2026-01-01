DARA направи емоционално и откровено изявление след историческия си успех на „Евровизия“, като не скри вълнението си от постигнатото и напрежението около финала на конкурса.

„Давам цялото си сърце на сцената. Правя това, откакто се помня – от петгодишна“, каза тя, добавяйки, че след десет години труд най-накрая усеща, че усилията ѝ се отплащат.

DARA не скри и силните си емоции след финала, като призна, че преживяването е изключително натоварващо. „Много съм щастлива и развълнувана, но и тъжна – сцената и всички тези хора ще ми липсват“, сподели тя.

Изпълнителката изрази благодарност към близките си и екипа, които са били неотлъчно до нея през годините, както и към феновете за подкрепата. Тя определи „Bangaranga“ като песен, носеща силна енергия и емоция, която според нея свързва хората „на ниво вибрации и сърце“.

„Искам да се наплача от сърце след това интервю“, призна още певицата, описвайки натрупаната умора и емоционалния заряд след участието.

DARA подчерта и значението на победата за България, като отбеляза, че страната заслужава по-голяма видимост на международната сцена и че е щастлива от възможността конкурсът да се проведе в София догодина.