Мили родители и бъдещи такива, часовникът отброява последните минути до 10:00 часа днес, когато в зала 8 на НДК започва двудневното тазгодишно издание на форума „Ох, на мама“. Слагайте удобните обувки и се присъединете към нас.

Въпросите към лекторите и гостите на форума днес ще задават Диляна Георгиева (@dilianadare) – позната със своето забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца, както и Илиян Любомиров – творчески директор и разпознаваем глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

Днес и утре (16 и 17 май) пространството в НДК ще бъде мястото, където бременността, грижата за бебето и ранното детско развитие срещат иновациите и практическите решения.

Важно е да отбележим, че поради огромния интерес местата за лекционната програма вече са напълно заети.

Добрата новина обаче е, че богатата експо зона е със свободен вход и е напълно готова да посрещне своите гости. Десетки изложители вече са подредили своите щандове, за да ви представят най-новите тенденции при бебешките стоки, иновативната козметика и всичко необходимо за здравословното хранене и хигиената на най-малките. Вместо да прекарвате часове в търсене на информация в интернет, тук можете да видите продуктите на живо, да получите демонстрации от първа ръка и да се възползвате от специалните предложения и изненади, подготвени ексклузивно за посетителите.

Среща с експертите, на които вярваме

„Ох, на мама“ винаги е бил форум с фокус върху доверието и професионализма. Затова и в залите ще срещнете едни от най-утвърдените специалисти в България. Сред тях са доказани имена като д-р Десислава Иванова, д-р Иван Вецев, д-р Тодор Тодоров и д-р Стефан Церовски. Към звездния състав се присъединява и Антонина Кенова, заедно с още много експерти, които превръщат форума в истински източник на спокойствие и знания за всеки родител.

Вратите отварят точно в 10:00 ч.

Пълната програма ще откриете ТУК .

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

